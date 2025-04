Cina e Usa divise pure dalla questione del Tibet Washington sostiene l’indipendenza della regione Himalayana e scatena la reazione di Pechino

Cina ci si mette anche la questione del Tibet. L’amministrazione di Xi Jinping, infatti, ha annunciato nuove restrizioni sui visti per alcuni funzionari statunitensi coinvolti in questioni legate al Tibet, accusandoli di aver “tenuto comportamenti inappropriati”.Ad annunciare queste nuove misure è stato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Lin Jian, secondo cui le questioni relative alla vasta regione Himalayana e buddhista “sono puramente di competenza interna della Cina” e per questo “gli Stati Uniti, imponendo ingiustificate restrizioni sui visti ai funzionari cinesi, hanno gravemente violato il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali”. Lanotiziagiornale.it - Cina e Usa divise pure dalla questione del Tibet. Washington sostiene l’indipendenza della regione Himalayana e scatena la reazione di Pechino Leggi su Lanotiziagiornale.it Dopo la guerra dei dazi e le presunte ingerenze su Taiwan, a rendere ancora più complicati i rapporti tra Usa eci si mette anche ladel. L’amministrazione di Xi Jinping, infatti, ha annunciato nuove restrizioni sui visti per alcuni funzionari statunitensi coinvolti in questioni legate al, accusandoli di aver “tenuto comportamenti inappropriati”.Ad annunciare queste nuove misure è stato il portavoce del Ministero degli Esteri di, Lin Jian, secondo cui le questioni relative alla vastae buddhista “sono puramente di competenza interna” e per questo “gli Stati Uniti, imponendo ingiustificate restrizioni sui visti ai funzionari cinesi, hanno gravemente violato il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali”.

Ne parlano su altre fonti Cina e Usa divise pure dalla questione del Tibet. La longevità e l'economia spingono il modello Usa, ma gli americani sono divisi. Cosa ci insegna il medagliere olimpico dell'Unione Europea. Guerra ultime notizie. Ucraina verso la Nato, ma Usa e Germania contrari a ingresso a breve. Bielorussia: esercitazione militare con Cina vicino a confine polacco. Il 2023 del comparto auto: quasi 7 auto su 10 vendute in Asia, l’Italia "vale" il 10,5% dell’intera Europa. Il caos dei rifiuti occidentali che la Cina non vuole più.

Si apprende da msn.com: Guerra dei dazi, la Cina è pronta a rispondere agli Usa: ecco come, la nuova strategia del Dragone - La guerra dei dazi intrapresa da Trump vuole tagliare il surplus commerciale che la Cina usa per diventare più forte. Ma Pechino ha un piano. Ecco quale.

virgilio.it comunica: Cina risponde a Trump con dazi all'84% sui prodotti Usa: quali sono le conseguenze della guerra commerciale - La Cina alza i dazi all’84% sui prodotti Usa: sale la tensione nella guerra commerciale con Trump. Anche l'Ue risponde ...

Si apprende da tag24.it: Cina e Usa si scambiano colpi a causa dei dazi di Trump: cosa sta succedendo? - La tensione tra Usa e Cina è tornata a salire con l’annuncio ... Sebbene le nazioni in giro per il mondo siano divise su come rispondere ai dazi di Trump, Pechino ha reagito con fermezza ...