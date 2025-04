Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale del Ordine degli Psicologi

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha eletto la dott.ssa Maria Antonietta Gulino alla Presidenza del CNOP. È la prima volta nella storia - dalla pubblicazione della Legge 56 del 1989 che ha istituito l'Ordine - che l'organo Nazionale di rappresentanza della professione Psicologica in Italia elegge una presidente donna. Classe 1966, nata a Palermo, psicologa e psicoterapeuta, Gulino è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2020. Laureata in Psicologia all'Università degli Studi di Palermo, specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale al Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato, è didatta da tanti anni del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Al termine della riunione al Ministero della Salute, la neo-presidente del CNOP ha voluto ringraziare il presidente uscente David Lazzari “per lo straordinario lavoro svolto in questi anni, che ha portato significativi risultati all'intera comunità professionale, contribuendo in maniera determinante a rendere centrale il tema del benessere Psicologico della popolazione”. Iltempo.it - Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Leggi su Iltempo.it Ilha eletto la dott.ssaalla Presidenza del CNOP. È la prima volta nella storia - dalla pubblicazionea Legge 56 del 1989 che ha istituito l'- che l'organodi rappresentanzaa professioneca in Italia elegge unadonna. Classe 1966, nata a Palermo, psicologa e psicoterapeuta,a Toscana dal 2020. Laureata ina all'UniversitàStudi di Palermo, specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale al Centro Studi e Applicazionea Relazionale di Prato, è didatta da tanti anni del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Al terminea riunione al Ministeroa Salute, la neo-del CNOP ha voluto ringraziare iluscente David Lazzari “per lo straordinario lavoro svolto in questi anni, che ha portato significativi risultati all'intera comunità professionale, contribuendo in maniera determinante a rendere centrale il tema del benesserecoa popolazione”.

Ne parlano su altre fonti Psicologi. Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, per la prima volta un presidente donna: è la palermitana Gulino. Istituzioni: Mazzeo, auguri a Maria Antonietta Gulino. Consiglio nazionale del Ordine degli psicologi per la prima volta un presidente donna è la palermitana Gulino.

Si apprende da quotidianosanita.it: Psicologi. Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2020, è la prima donna eletta alla guida del Consiglio nazionale. “Siamo di fronte a un momento cruciale per la nostra professione caratterizza ...

nove.firenze.it riferisce: Ordine Psicologi, Maria Antonietta Gulino nuova presidente nazionale - Pratese d'adozione. “Il primo pensiero è per i bambini, i giovani e le loro famiglie: accompagniamoli a stare bene" ...

Come scrive palermotoday.it: Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, per la prima volta un presidente donna: è la palermitana Gulino - Classe 1966 ha studiato in città. Dal 2020 era alla guida dell'organismo della Toscana: "Motivo di orgoglio e di grande responsabilità di fronte all'intera comunità" ...