Roma picchia e violenta la moglie ma lei lo registra arrestato

Roma, 14 aprile 2025 – I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 35enne Romano con precedenti penali, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi ai danni della moglie convivente.La vittima, una 33enne originaria di Palermo, ha denunciato ai carabinieri di subire dal marito reiterate violenze fisiche e minacce di morte, anche in presenza dei figli di 5 e 7 anni. La donna ha riferito che il 7 aprile scorso, è stata costretta dall'uomo ad avere rapporti sessuali contro sua volontà, producendo registrazioni audio comprovanti la condotta illecita. La 33enne ha anche riferito di non aver mai presentato querela o richiesto intervento alle forze dell'ordine o fatto ricorso a cure mediche, rifiutando il collocamento in una struttura protetta e permanendo, unitamente a figli piccoli, presso la sua abitazione di residenza, in località Villaggio Falcone.

