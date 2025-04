Spedizione punitiva per debiti di droga terzo arresto due giovani sono stati minacciati e picchiati

Spedizione punitiva per un debito di droga, l'indagine per estorsione dei carabinieri ha portato all'arresto di tre uomini. L'ultimo, con cui i militari ritengono di aver "chiuso il cerchio", è avvenuto nelle scorse ore. Un romano è stato portato in carcere, come disposto dal gip di Viterbo con. Viterbotoday.it - Spedizione punitiva per debiti di droga, terzo arresto: due giovani sono stati minacciati e picchiati Leggi su Viterbotoday.it per un debito di, l'indagine per estorsione dei carabinieri ha portato all'di tre uomini. L'ultimo, con cui i militari ritengono di aver "chiuso il cerchio", è avvenuto nelle scorse ore. Un romano è stato portato in carcere, come disposto dal gip di Viterbo con.

