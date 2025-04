I Sette Corvi Strukul e gli avvocati raccontano al Pedrocchi il processo nel corso della storia

Matteo Strukul, mercoledì 16 aprile dalle 17.30 alle 20 in Sala Rossini al Caffè Pedrocchi, sarà il protagonista di una conversazione sul processo tra storia e diritto. Strukul è uno scrittore di riconosciuta bravura ma anche un giurista, con laurea in giurisprudenza a Padova e dottore di ricerca in diritto europeo.

Come scrive fantasymagazine.it: In libreria I sette corvi di Matteo Strukul - È disponibile, edito da Newton Compton l'ultimo romanzo di Matteo Strukul, un thriller ambientato sui colli bellunesi. Se vi appassionano i corvi, le atmosfere cupe dei grandi romanzi d'autore come ...