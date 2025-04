Anteprima24.it - Violento schianto nel foggiano: 73enne arianese in rianimazione

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ originario di Ariano Irpino ilquesta mattina rimasto coinvolto in un grave incidente stadale in provincia di Foggia, lungo la statale 673, nota come via degli Aviatori, all’altezza dell’intersezione con strada del Salice Nuovo.Lo stimato e conosciuto commeriante del Tricolle era alla guida della sua auto quando per cause in via di acceramente è entrato in collisione con un’altra automobile guidata da una donna. Quest’ultima, secondo quanto emerso dai primi riscontri medici, non avrebbe riportato lesioni tali da destare particolare preoccupazione.IL, invece, è stato trasportato in cordie rosso all’Ospedale Riuniti di Foggia, dove ora si trova ricoverato nel reparto dicon prognosi riservata.Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.