Rapinano un supermercato con una pistola traditi dai tatuaggi due arresti

Volto coperto con il passamontagna, una pistola finta in pugno. Così due uomini nel pomeriggio di venerdì hanno rapinato un supermercato a San Giuliano Milanese. Ma nel tentativo di travisare il viso hanno dimenticato un dettaglio che ha portato i carabinieri dritti a loro: i tatuaggi.

