L’Intelligenza artificiale discute la tesi di laurea al posto di una studentessa: prima volta in Italia all’Università di Cassino.

Leggi su Open.online

Potrebbe essere una giornata storica per l’educazione o restare un caso isolato. Oggi, per lain, un’intelligenzaha discusso unadimagistrale in Scienze dell’Educazione. È successodidove la protagonista, la 26enne Veronica Nicoletti di Arpino (Frosinone), ha lasciato spazio al suo avatar digitale per presentare il lavoro finale. Non si è trattato di un semplice esperimento tecnologico: l’IA protagonista della discussione è stata sviluppata e addestrata interamente dalla stessa, che ha redatto la, programmato il chatbot e collaborato alla creazione dell’avatar tridimensionale.Cos’ha fatto il suo alter ego virtualeIl titolo dellaè «Educare al, educare: mitigazione dei bias».