Omicidio Coatti spunta un quarto sacco con i resti del cadavere Si indaga sulla sua ultima serata

Omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino, brutalmente ucciso e fatto a pezzi a Santa Maria, in Colombia. Come riporta FerraraToday, si amplia il quadro dei rinvenimenti del. Ravennatoday.it - Omicidio Coatti, spunta un quarto sacco con i resti del cadavere. Si indaga sulla sua ultima serata Leggi su Ravennatoday.it Un ulteriore macabro ritrovamento e un testimone: sono questi i nuovi aggiornamenti sul tremendodi Alessandro, il biologo 38enne di Longastrino, brutalmente ucciso e fatto a pezzi a Santa Maria, in Colombia. Come riporta FerraraToday, si amplia il quadro dei rinvenimenti del.

Ne parlano su altre fonti Omicidio Coatti, spunta un quarto sacco con i resti del cadavere. Si indaga sulla sua ultima serata. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, spunta il quarto sacco con i resti. I sospetti sulla sua ultima serata. Omicidio Coatti, trovata l’ultima parte del corpo. E spunta un amico misterioso. Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia i. Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: trovata una gamba di Coatti nel fiume. Alessandro Coatti, trovate altre parti del corpo del biologo ucciso: l'ipotesi del ?«messaggio alla mafia ital.

Segnala today.it: Alessandro Coatti ucciso in Colombia, spunta il quarto sacco con i resti. I sospetti sulla sua ultima serata - Il cadavere è stato smembrato e ci sono stati ritrovamenti in più punti. Tutte le ipotesi. L'ambasciatore italiano a Bogotà, Giancarlo Maria Curcio non esclude che si possa trattare di un delitto di n ...

Segnala msn.com: Alessandro Coatti, spunta anche la pista omofoba. Il mistero della sostanza che annulla la volontà - Continua il giallo sulla morte del biologo molecolare assassinato e fatto a pezzo in Colombia. L’ambasciatore italiano a Bogotà: “Tra le piste seguite anche quella di un crimine d'odio o di un incontr ...

Riporta informazione.it: Alessandro Coatti, spunta un quarto sacco di resti umani: sono del biologo ucciso in Colombia. Indaga la procura di Roma - La notizia è stata rilanciata questo pomeriggio da alcuni media di Santa Marta, in serata sono arrivate le prime conferme ufficiali da parte delle autorità un quarto sacco nero con resti umani è stato ...