Moioli e Goggia celebrano una stagione di soddisfazioni E ora prepariamo Milano Cortina con tranquillità

Milano. Quella dell’Italia nella stagione di sport invernali è stata una stagione a dir poco trionfale, partendo dal successo di Federica Brignone nella classifica generale di Coppa del Mondo fino ai 167 podi complessivi nelle gare tra tutte le discipline e 27 nelle classifiche finali. Il timbro bergamasco c’è, eccome, visto che per Sofia Goggia e Michela Moioli è stato un 2024/25 nel quale le soddisfazioni non sono mancate, come del resto per Pippo Della Vite e Mattia Casse, per citare i principali esponenti orobici.A 297 giorni dall’inizio dell’Olimpiade Milano-Cortina, la Federazione Italiana Sport Invernali ha celebrato la conclusione della stagione e i trofei ottenuti in casa propria, nella città che ospiterà la manifestazione a cinque cerchi, alla presenza di una folta rappresentanza di atleti — tra i quali, appunto, Goggia con le sue tre medaglie di bronzo (Discesa Libera, Super G e generale) e l’oro mondiale di Moioli. Bergamonews.it - Moioli e Goggia celebrano una stagione di soddisfazioni: “E ora prepariamo Milano-Cortina con tranquillità” Leggi su Bergamonews.it . Quella dell’Italia nelladi sport invernali è stata unaa dir poco trionfale, partendo dal successo di Federica Brignone nella classifica generale di Coppa del Mondo fino ai 167 podi complessivi nelle gare tra tutte le discipline e 27 nelle classifiche finali. Il timbro bergamasco c’è, eccome, visto che per Sofiae Michelaè stato un 2024/25 nel quale lenon sono mancate, come del resto per Pippo Della Vite e Mattia Casse, per citare i principali esponenti orobici.A 297 giorni dall’inizio dell’Olimpiade, la Federazione Italiana Sport Invernali ha celebrato la conclusione dellae i trofei ottenuti in casa propria, nella città che ospiterà la manifestazione a cinque cerchi, alla presenza di una folta rappresentanza di atleti — tra i quali, appunto,con le sue tre medaglie di bronzo (Discesa Libera, Super G e generale) e l’oro mondiale di

Ne parlano su altre fonti Moioli e Goggia celebrano una stagione piena di soddisfazioni. Moioli e Goggia celebrano una stagione di soddisfazioni: “E ora prepariamo Milano-Cortina con tranquillità”. Celebra l’Olympic Day con Milano Cortina 2026. Una Goggia tutta d’oro: Sofia straordinaria in discesa, è campionessa olimpica.

Come scrive sport.sky.it: Sci, Sofia Goggia: "Avrei firmato per una stagione così". VIDEO - Sofia Goggia traccia un bilancio della stagione chiusa con il terzo posto in Coppa del Mondo, due vittorie e otto podi complessivi: "A ottobre avrei firmato a occhi chiusi per una stagione così.

Lo riporta informazione.it: Moioli all’assalto dei Mondiali: a St.Moritz per spezzare il tabù iridato - Spezzare il tabù iridato e spazzare i cattivi pensieri di una stagione sull’altalena, che dalla febbre alla polmonite non le ha risparmiato nulla. MIchela Moioli… Leggi ...

Secondo sport.virgilio.it: Brignone da leggenda, Goggia e Paris resistono. Male Vinatzer e Bassino, Collomb il futuro: il pagellone di fine stagione - Per i protagonisti e le protagoniste della stagione del circo bianco quel periodo coincide ... che ha reso unica anche l’ultima giornata di gare. Brignone da sogno, Goggia combattiva, Paris resiliente ...