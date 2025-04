Lettera43.it - RedBird pronto a cedere il Tolosa: club nel mirino di un fondo arabo

statunitense che controlla anche il Milan, è a un passo dalla vendita di uno dei suoi, il. A rivelarlo è stato il quotidiano francese L’Equipe che è tornato sulle voci sempre più insistenti di un cambio di proprietà per la squadra attualmente in lotta per la salvezza in Ligue 1.è in trattativa con ild’investimento di Dubai WGI, World Gate Investment. Tanto che a confermarlo è stato un intermediario emiratino, che come riportato dal giornale francese ha dichiarato: «Ci siamo informati. Siamo in trattativa con. Le condizioni ci sembrano interessanti. È nelle nostre corde».La curva del(Getty Images).acquistato danel 2020Ilfa capo all’imprenditore siriano Anas Amin e offre servizi di investimento e gestione patrimoniale in diversi settori.