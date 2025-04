Sololaroma.it - Altro flop per Pellegrini, derby opaco e infortunio: le condizioni della spalla

Se Svilar e Soulé sono stati i due maggior protagonisti delCapitale grazie alle loro giocata decisive, ancora una volta non si è certo preso le prime pagine Lorenzo. In una serata in cui, vista la mancanza di Paulo Dybala, avrebbe potuto riscattare una stagione molto complicata, il numero 7Roma ha ancora una volta mancato ingiustificatamente l’appuntamento, disputando una partita decisamente buia senza alcuno spunto.Il gol nella gara d’andata rappresenta probabilmente l’unico momento da ricordare dell’annata di, che aveva regalato l’illusione di poter disputare una seconda parte da ritrovato protagonista. Invece la sue prestazioni non sono mai tornate sui livelli che ci si aspettava e anche contro la Lazio il voto in pagelle non può che essere insufficiente.