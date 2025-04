Juventusnews24.com - Tudor Juventus, aumentato le possibilità di conferme: «Sta convincendo tutti». Novità sul futuro dell’allenatore bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ledi. Ultimesuldel croato, arrivato come traghettatoreSecondo quanto riportato da La Stampa,per il momento sta: l’allenatore ha cambiato la Juve nel giro di poche settimane ed alla Continassa, in caso di qualificazione in Champions, si sta valutando la conferma del tecnico biancoero.Arrivato da traghettatore, nei confronti di Igorsono oracontenti. Il vento alla Continassa sembra essere decisamente cambiato, riferisce il quotidiano: aumentano così le sue chance di conferma.Leggi sunews24.com