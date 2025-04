L arresto cardiaco e inutile corsa in ospedale Muore a 8 anni per una challenge sui social

Ilgiornale.it - L'arresto cardiaco e l'inutile corsa in ospedale. Muore a 8 anni per una challenge sui social Leggi su Ilgiornale.it Sarah Raissa Pereira de Castro ha perso la vita inalando un deodorante spray per partecipare a una sfida

Ne parlano su altre fonti Arresto cardiaco, inutili i soccorsi per un 30enne di Capannori. Andreea Antochi, crisi respiratoria e arresto cardiaco durante il parto: chi era la mamma morta insieme al fig. Porto Torres, 55enne stroncato da un arresto cardiaco. Malore mentre parcheggia, muore a 57 anni: era appena tornato dalle vacanze. Tragedia a Pavia: mamma e figlio morti durante il parto al San Matteo. Scatta l’indagine interna. Benevento, morto 13enne con febbre alta: inutile corsa in ospedale.

msn.com riferisce: Bambina di 5 anni morta per arresto cardiaco. Giorni fa era stata operata alle tonsille in un altro ospedale Inutile la corsa al «Regina» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Si apprende da ilcittadino.it: Morta in casa, disposta l’autopsia - Prima la chiamata per un arresto cardiaco, quindi i soccorsi tempestivi, l’ambulanza che si fa fatica a reperire ma poi arriva sul posto insieme alla polizia locale e con il defibrillatore si prova ...

Segnala repubblica.it: Arresto cardiaco, lo smartwatch capirà se il cuore impazzisce e chiamerà i soccorsi - Almeno in un caso su due il cuore smette di battere normalmente senza altre persone intorno. L’algoritmo del dispositivo scoprirà se c’è assenza di polso. E ...