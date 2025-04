Firenze crollo del cantiere Esselunga tre misure cautelari Agli arresti domiciliari il titolare della ditta che ha prodotto la trave incriminata

Agli arresti domiciliari, spiega la procura di Firenze in una nota, finisce Alfonso D'Eugenio, l'ex amministratore unico della Rdb.Ita Affaritaliani.it - Firenze, crollo del cantiere Esselunga: tre misure cautelari. Agli arresti domiciliari il titolare della ditta che ha prodotto la trave incriminata Leggi su Affaritaliani.it Nell'incidente morirono cinque persone., spiega la procura diin una nota, finisce Alfonso D'Eugenio, l'ex amministratore unicoRdb.Ita

