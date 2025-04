Lapresse.it - Podcast , Street Mindset: i rapper svelano la loro visione del lavoro

Leggi su Lapresse.it

In un’epoca in cui i confini trae vocazione si fanno sempre più sfumati, Humangest sceglie di rivolgersi alle nuove generazioni parlando lalingua, attraverso le voci che ascoltano ogni giorno: quelle degli artisti più seguiti e apprezzati della scena rap italiana. Nasce così ‘’, ilprodotto da De Rua Agency e sponsorizzato da Humangest, pensato per ispirare chi sogna un futuro costruito con determinazione, passione e voglia di mettersi in gioco.Il, disponibile da oggi sulle principali piattaforme (come Spotify, Apples, Googles e YouTube) è condotto Rico Mendossa – al secolo Gabriele Stazzone Manazza,italiano, classe ’89 – e The Purista – all’anagrafe Gianluca Sacco, giornalista e appassionato di rap. Ospite della prima puntata, che sarà pubblicata alle ore 18:00, ilitaliano Vegas Jones, nato come Matteo Privitera, autore dell’album Primetime, con oltre 700.