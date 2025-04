Poliziotto con il simbolo dei neonazisti polacchi

Milanotoday.it - "Poliziotto con il simbolo dei neonazisti polacchi" Leggi su Milanotoday.it Un giubbotto con l'effige di un'aquila bianca e lo slogan "Narodowa Duma", che tradotto dal polacco significa "Orgoglio Nazionale". Lo indossava, secondo il video diffuso da Agtw e ripreso da "Osservatorio Repressione" su X, uno degli agenti impegnati sabato nel controllo della manifestazione.

