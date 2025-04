Omicidio Manuel Mastrapasqua inizia il processo Minacciata la famiglia del killer

inizia oggi il processo per l'Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso da Daniele Rezza nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024 a Rozzano, mentre la vittima rincasava dal lavoro. Mastrapasqua è stato ucciso con una coltellata per una rapina: Rezza voleva portargli via un paio di. Milanotoday.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua, inizia il processo. Minacciata la famiglia del killer Leggi su Milanotoday.it oggi ilper l'di, il 31enne ucciso da Daniele Rezza nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024 a Rozzano, mentre la vittima rincasava dal lavoro.è stato ucciso con una coltellata per una rapina: Rezza voleva portargli via un paio di.

Ne parlano su altre fonti Omicidio Manuel Mastrapasqua, inizia il processo. Minacciata la famiglia del killer. Omicidio Manuel Mastrapasqua, inizia il processo a Daniele Rezza: in aula i familiari della vittima. Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, al via il processo per Daniele Rezza: il 20enne rischia l’ergastolo. Omicidio Manuel Mastrapasqua, mesi prima Daniele Rezza avrebbe accoltellato anche un altro ragazzo a Rozzano. Omicidio Manuel Mastrapasqua, il killer resta in carcere: "All'improvviso ho pensato di rapinarlo". Omicidio a Rozzano, le ultime ore di Manuel Mastrapasqua: il turno di notte, la borsa della spesa mancante e il portafoglio senza soldi.

Lo riporta milano.repubblica.it: Omicidio Manuel Mastrapasqua, inizia il processo a Daniele Rezza: in aula i familiari della vittima - Giudizio immediato per il ventenne, da sei mesi in carcere con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e dalla rapina ...

Come scrive milanotoday.it: Omicidio Manuel Mastrapasqua, inizia il processo. Minacciata la famiglia del killer - Inizia oggi il processo per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso da Daniele Rezza nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2024 a Rozzano, mentre la vittima rincasava dal lavoro. Mastrapasq ...

Riporta leggo.it: Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per un paio di cuffiette, a processo il killer Daniele Rezza: rischia l'ergastolo - Daniele Rezza a processo per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano tra il 10 e 11 ottobre 2024. Il 31enne è stato ucciso mentre tornava a casa dal lavoro.