Rajwa di Giordania porta la figlia Iman in Bahrein il primo viaggio all8217estero della royal baby

Amica.it - Rajwa di Giordania porta la figlia Iman in Bahrein: il primo viaggio all’estero della royal baby

Leggi su Amica.it

Non c’erano solo Eugenia e Beatrice di York, in, domenica scorsa. A guardare il Gran Premio di Formula Uno pare ci fosse anche il principe ereditario Hussein dicon la moglie, la principessa. A far nascere il dubbio è stata un’immagine pubblicata su Instagram proprio dal figlio di Rania di, nella quale si vede re Hamad delcon Hussein e. E, sorpresa delle sorprese, la.Hussein ediincon laIlindi Hussein enon era stato annunciato. Si è trattato, dunque, di unprivato presumibilmente per permettere alla coppia di assistere al popolare evento sportivo. Una notizia non attesa e che, per questo, ha reso ancor più felici i fanfamiglia reale, che hanno potuto ammirare quanto sia cresciuta la bambina.