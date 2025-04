Fiume Tevere e Aniene barriere raccogli plastica per impedire l’arrivo dei rifiuti al mare

barriere per raccogliere le plastiche e gli altri materiali galleggianti nei fiumi Tevere ed Aniene per impedire l’arrivo al mare di oggetti altamente inquinanti. A prevederlo è un progetto della Regione Lazio avviato oggi con il sopralluogo dell’assessore al Ciclo dei rifiuti e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera che si è recato presso la Riserva naturale della Valle dell’Aniene, nel Comune di Roma, per verificare il funzionamento della prima delle due barriere, mentre l’altra, sul Fiume Tevere, è in funzione su via Portuense località capo Due Rami, nel Comune di Fiumicino.Il sistema di intercettazione dei rifiuti è costituito da barriere galleggianti che permettono di fermare le plastiche ed altri rifiuti galleggianti, convogliandoli in un’area a ridosso della sponda del Fiume. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino, 14 aprile 2025 – Un sistema diperere le plastiche e gli altri materiali galleggianti nei fiumiedperaldi oggetti altamente inquinanti. A prevederlo è un progetto della Regione Lazio avviato oggi con il sopralluogo dell’assessore al Ciclo deie Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera che si è recato presso la Riserva naturale della Valle dell’, nel Comune di Roma, per verificare il funzionamento della prima delle due, mentre l’altra, sul, è in funzione su via Portuense località capo Due Rami, nel Comune di Fiumicino.Il sistema di intercettazione deiè costituito dagalleggianti che permettono di ferle plastiche ed altrigalleggianti, convogliandoli in un’area a ridosso della sponda del

