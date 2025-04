Papa Francesco non vuole rinunciare alla Via Crucis venerdì nuova sorpresa in mondovisione

Papa freme per non mancare agli appuntamenti del venerdì o San Pietro, o al Colosseo. Si aspetta l'ok dei medici Affaritaliani.it - Papa Francesco non vuole rinunciare alla Via Crucis: venerdì nuova sorpresa in mondovisione Leggi su Affaritaliani.it Ilfreme per non mancare agli appuntamenti delo San Pietro, o al Colosseo. Si aspetta l'ok dei medici

Ne parlano su altre fonti Il Papa Nero dei Gesuiti: «Francesco è in una nuova fase della vita e non del pontificato». Papa Francesco, un malato tra i malati sull’esempio di Wojtyla: segnali e messaggi che spiegano la…. Papa Francesco, condizioni migliorano ma quadro complesso. Fonti vaticane: “Usciti da fase più critica”. Perché Papa Francesco non si fa vedere?. I medici del Papa: “Francesco non è fuori pericolo. Sa di essere grave e vuole si dica verità. Papa Francesco e la morte: quello che il pontefice ha già disposto.

msn.com riferisce: Francesco torna tra i fedeli E vuole benedire la Pasqua - «Ho l'onore di leggervi l'omelia preparata dal nostro Papa Francesco». Sono passati vent'anni esatti da quando Leonardo ...

msn.com riferisce: Papa Francesco vuole che le offerte per le messe dei defunti siano rendicontate ovunque - Papa Francesco, dopo aver abolito, cinque anni fa, il listino prezzi per matrimoni e battesimi per evitare che le celebrazioni nelle parrocchie vengano percepite come soggette a un ...

Lo riporta msn.com: Papa Francesco, salta la registrazione del video. «Non ce l'ha fatta». Rimandata la “sorpresa” per l'Angelus - CITTA' DEL VATICANO Incertezza, cautela, disorientamento. A Santa Marta si naviga davvero a vista. La bella “sorpresa” che Papa Francesco avrebbe voluto fare per l'Angelus ...