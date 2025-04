Dayitalianews.com - Finge di entrare a scuola ma si allontana: mattinata di ansia e paura per i parenti e gli insegnanti di un bimbo di 8 anni. Ritrovato dopo un ora dalla Polizia a Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Attimi di forte preoccupazione questa mattina a, dove un bambino di ottoè riuscito a eludere la sorveglianza scolastica,ndosi da solo a piedi pocoessere stato accompagnatomadre davanti all’ingresso dell’istituto. La vicenda, conclusasi fortunatamente senza conseguenze, ha sollevato molte domande sul tema della sicurezza all’interno e all’esterno delle scuole.Una “fuga” orchestrata con calma: la madre ingannataIl piccolo, secondo quanto ricostruito, ha atteso che la madre sisse per poi cambiare direzione, decidendo autonomamente di nonin classe. Un comportamento che ha sorpreso tutti per la sua determinazione e lucidità. La madre, ignara di quanto stesse accadendo, ha appreso della sua assenzamaestra, che preoccupata per il mancato arrivo in aula ha subito telefonato a casa.