VIDEO Contromano sul autostrada Messina Catania tragedia sfiorata

Un furgone. È quanto accaduto nel pomeriggio del 12 aprile tra gli svincoli di Taormina e Roccalumera e solo per puro caso non si è verificata una. A riprendere la scena un'automobilista tramite la dash cam installata sul proprio veicolo. Un.

Ne parlano su altre fonti

VIDEO |.

Messina, per evitare posto di blocco camionista fa inversione di marcia al casello. VIDEO.

Il video di un camionista in fuga in contromano in autostrada dopo aver visto la polizia: era senza patente.

Messina, tenta di evitare un posto di blocco: camionista fa inversione di marcia in autostrada.

Guida ubriaco contromano per 20 chilometri lungo l'autostrada Messina-Catania: fermato dalla Polizia - Il video.

Messina, manovra folle di un camionista: fa inversione di marcia al casello per evitare posto di blocco. Il video.