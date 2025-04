Che PSG in Champions League La magia di Doué VIDEO

Il Psg domina la partita di andata dei quarti di finale di Champions League: 3-1 al Parco dei Principi all'Aston Villa. Tra i marcatori spicca Désiré Doué. Ecco il suo gol da Gazzetta.it.

Ne parlano su altre fonti Che PSG in Champions League. La magia di Doué | VIDEO. Champions League, magia di Kvaratskhelia: il PSG batte l’Aston Villa 3-1. Magia di Kvaratskhelia: il Psg batte l'Aston Villa 3-1. In gol anche Roger, Doué e Mendes. Champions League: 3-1 all'Aston Villa, il Psg più vicino alla semifinale. Psg-Aston Villa, Kvaratskhelia in gol con una magia alla Maradona: "Lo adoro". Paris Saint-Germain - Aston Villa: diretta live Champions League Calcio 09/04/2025.

msn.com riferisce: Psg di rimonta: tris all'Aston Villa impreziosito da una magia di Kvara - Il Psg domina l'andata dei quarti di Champions League contro l'Aston Villa. Al Parco dei Principi, i campioni di Francia vincono 3-1 in rimonta: dopo la rete a sorpresa in contropiede di Rogers (35'), ...

Lo riporta gianlucadimarzio.com: Il dodicesimo uomo del PSG: la “straordinaria normalità” di Luis Enrique - Luis Enrique conquista tutti a Parigi: il suo PSG gioca bene e vince, rinunciando a quello star system consueto ormai da qualche anno ...

Scrive msn.com: Magia di Kvaratskhelia: il Psg batte l'Aston Villa 3-1. In gol anche Roger, Doué e Mendes - La squadra di Luis Enrique piega l'Aston in rimonta: sugli spalti per il club di Birmingham c'era il principe William ...