Papa Francesco guerra alle app che vendono sacramenti e preghiere Le nuove regole per le offerte in chiesa

Affaritaliani.it - Papa Francesco: “guerra” alle app che vendono sacramenti e preghiere. Le nuove regole per le offerte in chiesa Leggi su Affaritaliani.it Il moltiplicarsi dei casi di Simonia, spinge il Vaticano a normare le donazioni per fedeli e sacerdoti. In vigore da Pasqua

Ne parlano su altre fonti Papa Francesco: “guerra” alle app che vendono sacramenti e preghiere. Le nuove regole per le offerte in chiesa. Papa Francesco: "La guerra distrugge ed è sempre una sconfitta per tutti". Papa Francesco su guerra In Ucraina e Palestina: Invasori prepotenti. Papa Francesco: "Guerra mondiale minaccia concreta. Dialogare anche con chi è scomodo". L’affondo di papa Francesco: «Non è guerra, è crudeltà». Bullismo a scuola? "Prepara alla guerra. Scuola promuova la pace". A dirlo Papa Francesco.

Come scrive affaritaliani.it: Papa Francesco: “guerra” alle app che vendono sacramenti e preghiere. Le nuove regole per le offerte in chiesa - Il moltiplicarsi dei casi di Simonia, spinge il Vaticano a normare le donazioni per fedeli e sacerdoti. In vigore da Pasqua ...

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: Papa Francesco: "Dio è nei volti straziati dalla guerra e dalla miseria" - (LaPresse) In una Piazza San Pietro gremita di fedeli, stimate almeno 20 mila persone, è stata celebrata la Messa della Domenica delle ...

Lo riporta acistampa.com: Ultime Notizie: Papa Francesco - Guerra in Ucraina, proseguono gli sforzi di Papa Francesco. Dopo aver fatto visita all’ambasciata della Federazione Russa presso la Santa Sede nella mattinata, Papa Francesco ha telefonato a Sua ...