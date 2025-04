Cinemaserietv.it - Emma D’Arcy nel cast nuovo film di Iñárritu con Tom Cruise: “Per me è un onore, sono dei maestri”

Leggi su Cinemaserietv.it

, interprete di Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, farà parte dell’attesissimodiretto dal regista premio Oscar Alejandro G., affiancando nientemeno che Tom. La notizia, confermata proprio dain un commento esclusivo a Deadline, ha subito catturato l’attenzione del pubblico:Ecco la dichiarazione esclusiva, rilasciata a Baz Bamigboye all’interno della rubrica ‘Breaking Baz’““entusiasta di lavorare con artisti così straordinari ed esigenti come Alejandro e Tom. Loroassoluti, e poter assistere alla loro sinergia creativa è un privilegio”.Il, al momento ancora senza titolo ufficiale, è in fase di riprese ai Pinewood Studios nel Regno Unito e sarà distribuito nelle sale il 2 ottobre 2026, andando ad occupare lo slot inizialmente destinato a The Batman II di Matt Reeves.