Padovaoggi.it - La mostra mercato del disco usato e da collezione al Geox di Padova

Leggi su Padovaoggi.it

Il 3 e 4 maggio ritorna al’evento di spicco per gli amanti del vinile e della musica, per la prima volta al Gran Teatrodi. Dopo il grande successo della fiera di Pordenone, che anche quest’anno si è riconfermata come fiera delpiù grande di Italia, ladel.