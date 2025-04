Proseguono i lavori al diamante di via Minutara fine lavori entro anno

Minutara, appare imponente la nuova copertura curvilinea in acciaio e legno della tribuna da 700 posti, con i suoi costoloni gialli che le forniscono. Modenatoday.it - Proseguono i lavori al "diamante" di via Minutara, fine lavori entro l'anno Leggi su Modenatoday.it Appare già completamente riqualificato l’impianto sportivo del baseball modenese intitolato a Giovanni Torri. Allo sguardo di chi passa per via, appare imponente la nuova copertura curvilinea in acciaio e legno della tribuna da 700 posti, con i suoi costoloni gialli che le forniscono.

