Rapinatore seriale arrestato a Russi Ravenna

Russi (Ravenna), 14 aprile 2025 – Ha 54 anni è disoccupato, risulta senza fissa dimora ed è già noto alle forze dell'ordine. Stiamo parlando dell'uomo tratto in arresto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Russi, in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Ravenna per aver commesso due rapine nel centro della stessa cittadina, generando un forte allarmismo sociale e di insicurezza all'interno della comunità locale. Le indagini dei militari sono partite la sera dell'8 marzo scorso a seguito di una prima chiamata al 112 in cui si riferiva un tentativo di rapina all'interno di una farmacia di Russi, nonché un'altra rapina, in questo caso andata a segno, ai danni di una gelateria con il malvivente che era riuscito ad impossessarsi di oltre 800 euro.

