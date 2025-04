Referendum sul lavoro a Ferrara nasce il comitato per il ‘Sì’ riunite 31 associazioni

Trentuno associazioni ferraresi riunite per il 'Sì'. In vista del Referendum sul lavoro dell'8 e 9 giugno, raggiunto dopo 5 milioni di firme raccolte in tutta Italia nel 2024, "dobbiamo mobilitarci per far capire alla gente cosa significa – è l'appello di Veronica Tagliati, segretaria generale di

