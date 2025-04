Calciomercato Juventus un altro bianconero verso la conferma per la prossima stagione Svelata la posizione del club

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Timothy Weah al momento non è a rischio cessione in vista della prossima stagione. Anche l'esterno della Juve, però, dovrà alzare il livello delle prestazioni in campo se vorrà restare con ambizioni da titolare. Lo scenario di mercato potrebbe cambiare nei prossimi mesi: tutto dipenderà dalle sue prestazioni in campo da qui al termine dell'annata. Per il momento, però, Weah è nei progetti del club.

