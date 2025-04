Recruiting day offerte di lavoro a Fregene all’aeroporto di Fiumicino e ad Ardea

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Si terranno il 29 aprile e nei giorni del 15, 22 e 29 maggio i quattroday in altrettanti municipi della città. L’iniziativa, organizzata da Manpower in collaborazione con Roma Capitale e su iniziativa del presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale e consigliere metropolitano Mariano Angelucci, favorisce l’incontro tra candidate e candidati in cerca di occupazione e le aziende cittadine con posizioni lavorative aperte.Il primo appuntamento è previsto per il 29 aprile dalle 10 alle 19 presso il Csa Pullino in via Giacinto Pullino (municipio VIII), mentre i successivi saranno il 15 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia San Felice da Cantalice nell’omonima piazza (municipio V), il 22 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia San Giovanni Leonardi in via della Cicogna (municipio VI) e il 29 maggio dalle 16 alle 19 presso la Parrocchia Sacri Cuori in via Poggio Moiano (municipio II).