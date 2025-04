Oasport.it - Sofia Goggia oltre Cortina: “Ultime Olimpiadi? Forse, ma di sicuro vado avanti un altro anno”

È unamolto lucida e serena quella che si è presentata ai microfoni del FISI Media-Day. La campionessa bergamasca ha tratto giovamento da una stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino che l’ha vista di ritorno dall’ennesimo infortunio (febbraio 2024) e fortunatamente sana al termine di quest’annata.“Io sono molto grata di quello che è stato il mio percorso in Coppa del Mondo, avendolo preparato su un’unica tipologia di neve in America. Sono riuscita a esprimere un livello altissimo in tre discipline. In gigante ho trovato un gesto fluido, nella velocità è andata abbastanza bene e mai mi sono espressa così bene in superG. Un ottimo punto di partenza in vista di quello che sarà l’venturo“, ha dichiarato.Sugli obiettivi della prossima annata, l’azzurra ha precisato: “La classifica generale di Coppa del Mondo non è mai stato un obiettivo a priori perché si ragiona gara per gara e io ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso ogni week end.