FOTO L’arte all’Università in mostra le opere di Dario Mellone

L'arte all'Università: in mostra le opere di Dario Mellone

Tempo di lettura: 2 minuti“L’intelligenza artificiale ha messo in discussione la veridicità delle immagini che vediamo”.Il Rettore Gerardo Carfora ha voluto sottolineare questo aspetto di manipolazione delle coscienze e del bagaglio delle conoscenze dei cittadini nell‘era del digitale che stravolge la realtà fattuale nel contesto dell’inaugurazione del percorso espositivo “Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento” infino al mese di dicembre al Rettorato in piazza Guerrazzi. Un’iniziativa che crea un ponte ideale tra la città lombarda, cuore pulsante dell’Italia, e il capoluogo sannita. Laporta in scena un patrimonio grafico che ha contribuito a stimolare la riflessione di centinaia di migliaia di lettori del Corriere della Sera, raccontando fatti di cronaca e avvenimenti epocali, come la conquista dello Spazio.