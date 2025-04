New York Times La Cina blocca export di diverse terre rare Casa Bianca Non ci aspettiamo una recessione

Tgcom24.mediaset.it - New York Times: "La Cina blocca l'export di diverse terre rare" | Casa Bianca: "Non ci aspettiamo una recessione" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il Fondo monetario internazionale: "I rischi geopolitici globali restano elevati, timori sul loro potenziale impatto sulla stabilità macroeconomica". L'Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi

msn.com comunica: New York Times: "La Cina blocca l'export di diverse terre rare" | Trump: "Dazi sui chip erano al 20%, sospensione è fake news" - Con l'intensificarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina, Pechino ha sospeso l'export di diversi elementi critici delle terre rare, metalli e magneti, minacciando il blocco delle forniture all'Occ ...

Nota di swissinfo.ch: Nyt, la Cina blocca l’export di diverse terre rare - Con l'intensificarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina, Pechino ha sospeso l'export di diversi elementi critici delle terre rare, metalli e magneti. Lo ha riferito il New York Times.

ilfattoquotidiano.it riferisce: Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana. Nyt: “La Cina blocca l’export di varie terre rare”. Dollaro ancora giù - Le nuove tariffe sui semiconduttori simili alle misure per acciaio, alluminio e automobili. Intanto il governo cinese, ha riferito il New York Times, sta elaborando un nuovo sistema che potrebbe imped ...