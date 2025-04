Pasqua CleanBnB Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi

espansione, il mercato degli affitti brevi entra finalmente nella fase di maturità, premiando chi sa operare in modo professionale e sostenibile. Lo racconta Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB, più grande gestore italiano specializzato negli affitti brevi: "Abbiamo superato l’era della corsa verso . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Non più un business alla portata di tutti. Dopo anni di, il mercato deglientra finalmente nella fase di maturità, premiando chi sa operare in modoe sostenibile. Lo racconta Francesco Zorgno, presidente di, più grande gestore italiano specializzato negli: "Abbiamo superato l’era della corsa verso .

Ne parlano su altre fonti Pasqua, CleanBnB: "Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi". Pasqua 2025, crescono gli affitti brevi. Il turismo diventa slow e sostenibile. Pasqua 2025 crescono gli affitti brevi Il turismo diventa slow e sostenibile.

Nota di msn.com: Pasqua, CleanBnB: "Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi" - Dalle prime rilevazioni emerge una chiara preferenza per lo slow travel: soggiorni rilassati, immersi nella natura, nei borghi o in località fuori dalle grandi rotte turistiche ...

Si apprende da quifinanza.it: Pasqua 2025, crescono gli affitti brevi. Il turismo diventa slow e sostenibile - A Pasqua 2025 il turismo italiano non si ferma, ma cambia volto. Slow travel, ospitalità professionale e valorizzazione dei borghi spingono la crescita degli affitti brevi. CleanBnB cresce e guida ...

Segnala zeroventiquattro.it: Pasqua 2025: il turismo non si ferma e CleanBnB continua a crescere - «Dallo “slow travel” all’hospitality professionale: gli affitti brevi affrontano una fase di importante consolidamento. Oggi vince chi costruisce valore e sa operare in misura davvero sostenibile. Per ...