Queer ultimo successo di Luca Guadagnino in arrivo nella sale italiane dal prossimo 17 aprile ha incontrato la censura turca

(askanews) – «La primagrossa al film è stata in Turchia. Doveva andare al Festival di Mubi, ma lo Stato l’ha bloccato per disordini morali che avrebbe potuto provocare. Mi sono sempre domandato se l’hanno visto veramente o se si sono basati sulla trama».Così, ospite di Che tempo che fa sul Nove, ha commentato con Fabio Fazio lain Turchia del suofilm.GUARDA LE FOTODa Zendaya a Timothée Chalamet: i divi di Hollywood dei film di«Se c’è uno scandalo, ammesso che ci sia», ha detto il regista, «penso che forse sia nel fatto che il film prende di petto il racconto cinematografico, usando la lingua del cinema, non vuole allontanarsi da ciò che il cinema ha insegnato a me, cioè che ti deve provocare, emozionare in maniera molto radicale».