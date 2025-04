Aperte le iscrizioni ai nidi e micro nidi d’infanzia dell’ambito B1 per l’anno 2025 2026

Aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2025/2026 ai nidi e micro nidi di infanzia dell'ambito B1. I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono così suddivisi:– n. 20 posti per il Nido "Carlotta Nobile" – Benevento;– n. 24 posti il Nido "Mario Zerella" – Benevento;– n. 17 posti per il micro Nido "Magiclandia" – Ceppaloni;– n. 4 posti per il micro Nido "il Nido dei Sogni"– Apollosa.L'avvio delle attività è previsto a far data dal 04/09/2025 e fino al 31/07/2026. L'orario e la frequenza giornaliera dei bambini sono: dal lunedì al venerdì ingresso ore 7:30 e uscita ore 17:30; il sabato ingresso ore 7:30 e uscita ore 12:30.L'utenza ha la possibilità di frequentare il servizio con orario part-time senza pasto 7:30 – 12:00.

