Blue Origin quanto costa un biglietto per andare nello spazio

Tutto pronto per la missione New Shepard 31 di, la compagnia di Jeff Bezos che intende imporsi come leader del turismo spaziale. Alle 15.30 di lunedì 14 aprile, se le condizioni meteo lo permetteranno, un gruppo di sei donne tra cui la compagna del magnate Lauren Sánchez e Katy Perry partirà per un volo di soli 11 minuti oltre i confini dell’atmosfera, dove poter ammirare la bellezza della Terra. Le viaggiatrici stellari potranno anche sperimentare brevemente l’assenza di gravità. Un lusso decisamente non economico: anche se il costo delrimane top secret, alcune stime parlano di una cifra a sei zeri. D’altronde, come riporta la Bbc, solamente per la prenotazione bisognava essere disposti a sborsare 150 mila dollari.Non solooggiUn lancio dalla base di(Getty Images).