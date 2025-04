Pogacar dopo la Parigi Roubaix c’è il Giro Ma la sua presenza è in dubbio

Pogacar parteciperà al Giro d'Italia 2025? La presenza del ciclista sloveno alla nuova edizione del primo Grande Giro dell'anno rimane in dubbio. Pogacar ha corso ieri, domenica 13 aprile, la Parigi-Roubaix, classica monumento francese terminando secondo alle spalle di Mathieu Van der Poel, che ha trionfato in solitaria staccando il rivale. Decisiva, .

