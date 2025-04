Arbitri il presidente Zappi Guida e Maresca Scelte personali di non arbitrare il Napoli non c’è nulla dietro

Zappi, presidente dell’Associazione italiana Arbitri (Aia), è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Lo Sport” per parlare delle principali vicende del mondo arbitrale nostrano.Le parole di Antonio ZappiTra gli argomenti trattati dal 59enne dirigente laziale abbiamo anche il possibile inserimento di un ex calciatore nella sala Var a sostegno dei direttori di gara.«Credo che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, specializzandosi al massimo livello possibile», ha esordito Zappi. «I calciatori ci aiutano molto nei vari incontri, ma portare un calciatore all’interno del processo decisionale secondo me sarebbe un errore. Giusto confrontare le diverse esperienze, ma è altrettanto giusto che il calciatore faccia il calciatore, l’allenatore faccia l’allenatore e l’arbitro decida», ha affermato. Ilnapolista.it - Arbitri, il presidente Zappi: «Guida e Maresca? Scelte personali di non arbitrare il Napoli, non c’è nulla dietro» Leggi su Ilnapolista.it Antoniodell’Associazione italiana(Aia), è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Lo Sport” per parlare delle principali vicende del mondo arbitrale nostrano.Le parole di AntonioTra gli argomenti trattati dal 59enne dirigente laziale abbiamo anche il possibile inserimento di un ex calciatore nella sala Var a sostegno dei direttori di gara.«Credo che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, specializzandosi al massimo livello possibile», ha esordito. «I calciatori ci aiutano molto nei vari incontri, ma portare un calciatore all’interno del processo decisionale secondo me sarebbe un errore. Giusto confrontare le diverse esperienze, ma è altrettanto giusto che il calciatore faccia il calciatore, l’allenatore faccia l’allenatore e l’arbitro decida», ha affermato.

