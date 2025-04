Trump vuole che Europa ammetta la carne con ormoni e pesticidi le regole su cui non possiamo cedere

carne agli ormoni e pesticidi, stop alle etichette trasparenti e alle multe per le Big Tech<br> Xml2.corriere.it - Trump vuole che l'Europa ammetta la carne con ormoni e pesticidi: le regole su cui non possiamo cedere Leggi su Xml2.corriere.it Gli Usa chiedono il via libera aagli, stop alle etichette trasparenti e alle multe per le Big Tech



Ne parlano su altre fonti Negoziati con Trump, ecco su cosa la Ue non può cedere. Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. Dazi, la Commissione Ue ammette: "Gli Usa non sembrano impegnati per un accordo". "Siamo in una situazione difficile": l'UE ammette che le relazioni con gli Stati Uniti "stanno peggiorando". L'Ue risponde ai dazi di Trump: "Supereremo la tempesta". E Meloni ammette che sono "sbagliati". Il Fatto di domani. La paura dell'Europa: von der Leyen chiede a Trump di negoziare. Ucraina, Crosetto ammette che la Russia sta vincendo.

Si apprende da repubblica.it: Il possibile “effetto Trump” su Unione europea ed euro - Così come c’è stato un “effetto Putin” sulla Nato, che ha conquistato due nuovi membri, Finlandia e Svezia, dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2002, potrebbe esserci un “effetto Trump” sull’Un ...

Si apprende da ilfoglio.it: Welfare e altri diritti. Perché Trump non ama più questa Europa - J.D. Vance dice che il Vecchio continente ha dimenticato i suoi princìpi fondanti. Ma siamo sicuri che siano stati sempre gli stessi di qua e di là dell’Atlantico? No. A partire dalla Costituzione. An ...

Come scrive repubblica.it: Dazi, l’Europa sospende la reazione ma teme nuove giravolte di Trump - Cambia il clima nei confronti degli Usa. Von der Leyen: condizioni chiare e prevedibili. Se i negoziati con la Casa Bianca dovessero fallire, ...