Comunali Anna Orlando si candida con Piciocchi martedì la presentazione

Anna Orlando, storica dell'Arte e consulente del Comune di Genova, per cui ha curato la manifestazione Genova Jeans, si candida tra le fila di Vince Genova a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi. L'appuntamento con la presentazione della sua candidatura è previsto.

