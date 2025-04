Dilei.it - Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati: “Sto male”

Leggi su Dilei.it

È finita la storia d’amore tra, la coppia diventata nota nell’estate del 2024 grazie alla partecipazione a. I due avevano lasciato insieme il programma di Filippo Bisciglia, con tanti sogni in comune da realizzare e importanti progetti futuri. Poi, però, a distanza di un anno, qualcosa si è rotto e i due ragazzi hanno preferito prendere strade diverse.Perché sidi, a distanza di tempo dall’esperienza a, hanno dovuto fare i conti con una profonda crisi che li ha allontanati e li ha portati poi alla rottura definitiva. A dare l’annuncio della rottura è stata lasu TikTok.“Ad un certo punto bisogna saper andare via, ioil tipo che vuole sempre restare fino all’ultimo, fino a che la festa non è finita, finché c’è speranza, finché non mi dici chiaramente che è ora di andare.