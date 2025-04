Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni La vittima non casuale seguita da giorni dallo stupratore seriale Le ipotesi investigative

casuale. Il 45enne Massimiliano Mulas, con una lunga sfilza di precedenti penali e anni di galera per rapine e. Ilgazzettino.it - Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore seriale». Le ipotesi investigative Leggi su Ilgazzettino.it MESTRE (VENEZIA) - È verosimile che la violenza non sia frutto di una scelta. Il 45enne, con una lunga sfilza di precedenti penali edi galera per rapine e.

ilgazzettino.it comunica: Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. Il parroco: «Perché era libero? Estremamente squilibrato, ci sono i manicomi criminali» - MESTRE (VENEZIA) - «Mi chiedo perché un tipo del genere, che ha dimostrato in passato quello che può arrivare a fare, sia ancora libero. Se c’è qualcosa ...