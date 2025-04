Comune visita della Ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale del Myanmar

visita in municipio di Zin Mar Aung, Ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale del Myanmar, espressione delle forze democratiche di opposizione alla dittatura. Era accompagnata da Albertina Soliani Presidente onoraria dell'Associazione per l'Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli.

