Trasporto scolastico per studenti diversamente abili domande fino al 5 maggio

fino alle 12 del 5 maggio le famiglie interessate al servizio di Trasporto per alunni diversamente abili che frequentano le scuole superiori potranno presentare domanda (qui il modulo) all'Ufficio Reti scolastiche della Provincia. Anche per l'anno scolastico 2025/2026 si potrà richiedere il. Livornotoday.it - Trasporto scolastico per studenti diversamente abili, domande fino al 5 maggio Leggi su Livornotoday.it alle 12 del 5le famiglie interessate al servizio diper alunniche frequentano le scuole superiori potranno presentare domanda (qui il modulo) all'Ufficio Reti scolastiche della Provincia. Anche per l'anno2025/2026 si potrà richiedere il.

Ne parlano su altre fonti Trasporto scolastico per studenti diversamente abili, via alle domande. Oltre 2 milioni di euro dalla Regione ai Comuni per finanziare il trasporto scolastico. Forlimpopoli, dal Comune contributi a sostegno del trasporto di studenti con disabilità. Sora – Trasporto scolastico, via alle domande. Maurizio Usai ( FdI): Urge la necessità di attivare il Servizio di trasporto scolastico per studenti disabili a Sassari. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ (ANNO SCOLASTICO 2024 – 2025).

Riporta msn.com: Trasporto scolastico, un contributo comunale per gli studenti con disabilità - Un contributo economico per il trasporto scolastico degli studenti in condizione di disabilità che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado sul territorio comunale. L’ ...

Secondo orticalab.it: Trasporto scolastico, un contributo comunale per gli studenti con disabilità - «Assicurare il trasporto scolastico agli studenti con diverse abilità - ricorda l’assessore alle politiche per la Disabilità ed all’Inclusione, Monica Spiezia - è fondamentale per ...

agro24.it comunica: Contributo economico per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità: domande entro il 14 maggio - L’iniziativa, finanziata tramite il Fondo di Solidarietà, è rivolta alle famiglie che provvedono autonomamente o con servizi privati al trasporto dei propri figli da casa a scuola e viceversa, per l’a ...