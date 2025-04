Da 1 miliardo di dollari di patrimonio a scatolette di sgombro da 1 euro per sfamarsi la caduta dell’ex magnate Puff Daddy nel carcere di Brooklyn

Puff Daddy è costretto a mangiare scatolette di pesce da 1 dollaro in prigione, in attesa dell'apertura del processo per traffico sessuale e violenze previsto per il 5 maggio. Se si pensa che il patrimonio, prima del declino dell'ex magnate dell'hip hop, era valutato a 1 miliardo di dollari, ora lo stesso si ciba con scatolette di sgombro da 1 dollaro nel carcere di Brooklyn.Ma c'è un motivo per cui l'ex produttore è "costretto" ad accontentarsi di scatolette di sotto marca. Ai detenuti del carcere è consentito spendere fino a 180 dollari ogni due settimane, utilizzando il denaro che i propri cari depositano nei loro fondi del carcere. Insomma siamo molto lontano dai lussi sfrenati a cui era abituato Puff Daddy che pasteggiava a ostriche e champagne durante i suoi famigerati "Freak Off", dove accadeva di tutto tra festini, alcol e droghe.

