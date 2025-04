Luca Toni elogia Conte Ha fatto un capolavoro a Napoli ma attenzione ai passi falsi con le piccole

Luca Toni, ex campione del mondo e oggi opinionista, ha parlato del Napoli e di Antonio Conte durante "Serie A Show" su DAZN. Le sue parole sono state riprese da Napoli Magazine.«Conte ha fatto un lavoro straordinario, ha riportato il Napoli a giocarsi lo scudetto» – ha dichiarato Toni – «Se lo giocherà fino alla fine, però se dovesse perderlo, sarebbe a causa delle piccole». Secondo l'ex attaccante, il vero pericolo per il Napoli non sono tanto le big, quanto le squadre di bassa classifica: «Se perdi 3-0 con l'Inter ci può stare, sono più forti. Ma se perdi a Como, pareggi in casa con l'Udinese, pareggi con il Venezia, allora ti mangi un po' le mani».Toni ha poi sottolineato il grande merito di Conte nel migliorare l'intero gruppo: «Ha alzato il livello di tutti, li ha migliorati.

