Festa in zona Navigli a Milano finisce nel sangue giovane di 21 anni sfregiato al volto all’interno di un BampB

Milano – Un giovane senegalese di 21 anni è stato sfregiato al volto durante una Festa in un appartamento adibito a Bad&Breakfast a Milano. L’aggressione è avvenuta lunedì mattina prima dell’alba in zona Navigli, precisamente in Ripa Ticinese all’angolo con via Villoresi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, il ferimento è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. Il ventunenne, regolarmente presente in Italia, è stato aggredito da una o più persone che lo hanno colpito con una lama al volto, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all’altezza della mascella sinistra. Soccorsi e indagini Il giovane è stato trovato in strada sanguinante e immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni, sebbene serie, non sono considerate pericolose per la vita. Ilgiorno.it - Festa in zona Navigli a Milano finisce nel sangue: giovane di 21 anni sfregiato al volto all’interno di un B&B Leggi su Ilgiorno.it – Unsenegalese di 21è statoaldurante unain un appartamento adibito a Bad&Breakfast a. L’aggressione è avvenuta lunedì mattina prima dell’alba in, precisamente in Ripa Ticinese all’angolo con via Villoresi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, il ferimento è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. Il ventunenne, regolarmente presente in Italia, è stato aggredito da una o più persone che lo hanno colpito con una lama al, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all’altezza della mascella sinistra. Soccorsi e indagini Ilè stato trovato in strada sanguinante e immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni, sebbene serie, non sono considerate pericolose per la vita.

